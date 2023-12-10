Чемпионат Англии 2023/24, 16-й тур

Лутон – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Адебайо, 45+2 – Силва, 62, Грилиш, 65

Фулхэм – Вест Хэм – 5:0

Голы: Хименес, 22, Виллиан, 32, Адерабио, 40, Уилсон, 60, Винисиус, 89

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Манчестер Сити четыре дня назад уступил Астон Вилле, чем довел безвыигрышную серию до четырех матчей. Хуже того, команда осталась только с тремя победами в девяти предыдущих турах, опустившись на четвертую строчку – казалось, что на таком фоне озлобленные "горожане" переедут несчастный Лутон. Даже без Холанда и Доку.

Впрочем, основное время первого тайма завершилось без голов, а в компенсированное Адебайо замкнул навес от Таунсенда и вывел хозяев вперед. Отыграть этот гол подопечным Пепа Гвардиолы удалось только на 62-й минуте – это Бернарду Силва подхватил мяч в штрафной (туда его протащил Родри) и мощно пробил в дальний угол. 1:1.

На 65-й же Сити забил второй гол. Альварес отобрал мяч в центре, обыгрался с Фоденом и прострелил с правого фланга, а Грилиш на дальней штанге замкнул. 1:2. Лутон огрызнулся проходом Баркли сквозь двух защитников с дальним выстрелом, однако мяч прошел мимо ворот – впрочем, это был первый и последний удар хозяев после перерыва.

"Горожане" тоже много не создали, но победу удержали. Вследствие своего успеха Манчестер Сити набрал 33 очка, однако подняться с четвертого места это не позволило. Впереди Астон Вилла (35), Ливерпуль (36) и Арсенал (37). Лутон остался в зоне вылета.

В параллельной встрече Фулхэм устроил прожарку Вест Хэму, вколотив в ворота лондонцев четыре гола за 60 минут. Хименес на 22-й открыл счет, замкнув навес Палиньи, а на 30-й Виллиан пришел на левую стойку и перевел прострел Ивоби в ворота – 2:0. Адерабио после подачи с углового довел дело до разгрома, а на 60-й Уилсон закрутил мяч из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. 4:0.

Точку во встрече поставил Винисиус, который устроил "маниту" на 89-й минуте. 5:0. Фулхэм набрал 21 очко, обошел Челси и поднялся на десятую позицию. Вест Хэм же, прервав 4-матчевую беспроигрышную серию, все равно держится недалеко от зоны еврокубков – до пятой позиции не хватает всего трех баллов.

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