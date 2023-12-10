Чемпіонат Англії 2023/24, 16-й тур

Лутон – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Адебайо, 45+2 – Сілва, 62, Гріліш, 65

Фулхем – Вест Хем – 5:0

Голи: Хіменес, 22, Вілліан, 32, Адерабіо, 40, Вілсон, 60, Вінісіус, 89

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Манчестер Сіті чотири дні тому поступився Астон Віллі, чим довів безвиграшну серію до чотирьох матчів. Щонайгірше, команда залишилась лишень з трьома перемогами у дев'яти попередніх турах, опустившись на четверту сходинку – здавалося, що на такому тлі озлоблені "містяни" переїдуть нещасний Лутон. Навіть без Холанда й Доку.

Втім, основний час першого тайму завершився без голів, а у компенсований Адебайо замкнув навіс від Таунсенда й вивів господарів уперед. Відіграти цей гол підопічним Пепа Гвардіоли вдалося аж на 62-й хвилині – це Бернарду Сілва підхопив м'яч у штрафному (туди його протягнув Родрі) й потужно пробив у дальній кут. 1:1.

На 65-й же Сіті забив другий гол. Альварес відібрав м'яч у центрі, обігрався з Фоденом і прострілив з правого флангу, а Гріліш на дальній стійці замкнув. 1:2. Лутон огризнувся проходом Барклі крізь двох захисників з дальнім пострілом, однак м'яч пройшов повз ворота – втім, це був перший і останній удар господарів по перерві.

"Містяни" теж багато не створили, але перемогу втримали. Внаслідок свого успіху Манчестер Сіті набрав 33 очки, однак піднятись з четвертого місця це не дозволило. Попереду Астон Вілла (35), Ліверпуль (36) і Арсенал (37). Лутон залишився у зоні вильоту.

У паралельній зустрічі Фулхем влаштував прожарку Вест Хему, вколотивши у ворота лондонців чотири голи за 60 хвилин. Хіменес на 22 й відкрив рахунок, замкнувши навіс Паліньї, а на 30-й Вілліан прийшов на ліву стійку й перевів простріл Івобі у ворота – 2:0. Адерабіо після подачі з кутового довів справу до розгрому, а на 60-й Вілсон закрутив м'яч з-за меж штрафного у дальню дев'ятку. 4:0.

Крапку в зустрічі поставив Вінісіус, який влаштував "маніту" на 89-й хвилині. 5:0. Фулхем набрав 21 очко, обійшов Челсі й піднявся на десяту позицію. Вест Хем же, перервавши 4-матчеву безпрограшну серію, все одно тримається недалеко від зони єврокубків – до п'ятої позиції не вистачає всього трьох балів.

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