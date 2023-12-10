"У него стрессовая реакция на напряжение в костях стопы, и после последней игры он это почувствовал. Он не может играть… Я не знаю, как долго его не будет с нами. Неделю за неделей, день за днем мы будем смотреть, что произойдет.

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У нас достаточно игроков для состава. Конечно, Эрлинг был очень важным для нас с момента прибытия, но в течение всего сезона с вами будут происходить такие вещи. Травмы, дисквалификации – это проблемы, к которым вам придется адаптироваться. Хулиан Альварес будет нашим нападающим", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Напомним, Холанд неизменно был в основе Ман Сити на все 15 туров нынешнего розыгрыша АПЛ (14 голов+4 ассиста). Ближайший календарь "горожан" – Лутон (9 декабря), Црвена Звезда (13 декабря), Кристал Пэлас (16 декабря).

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