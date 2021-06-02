Трансферная сага вокруг будущего лидера лондонского Тоттенхэма Харри Кейна набирает обороты. Манчестер Сити выбился в лидеры гонки за нападающим.

"Горожане" готовы предложить лондонцам сразу двух атакующих исполнителей взамен, утверждает The Sun.

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Помимо прав на нападающего Габриэла Жезуса "шпоры" также могут заполучить вингера Рахима Стерлинга. Кроме того, Манчестер Сити еще и отдаст за Кейна денежную компенсацию. Помочь потенциальной сделке должно недовольство дуэта "горожан" своим положением в команде Гвардиолы. Однако, есть и подводные камни.

На пути обмена с доплатой могут стать финансовые аппетиты Стерлинга, который на Этихаде зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю. Тоттенхэм такую ​​зарплату звезды сборной Англии не сможет потянуть.

Напомним, что Харри Кейн впервые заговорил о своем трансфере в мае. Претендентами на форварда "шпор" называют пару клубов из Манчестера и лондонский Челси.

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