"Я надеюсь, что у нас хорошие отношения с клубом. Я провел в Тоттенхэме 16 лет, поэтому надеюсь, что мы сможем честно поговорить, чтобы понять позицию каждого.

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Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься, узнать, где я нахожусь, а затем поговорить с президентом. Это точно. Я уверен, что он захочет озвучить свое видение ситуации, но все будет зависеть от меня, от моих ощущений, что будет лучше для меня и моей карьеры на данный момент.

Я не хочу жалеть о чем-то в конце карьеры. Я хочу показать свой максимум. Я никогда не обещал провести всю карьеру в Тоттенхэме. Я никогда не говорил, что уйду из клуба. Но сейчас я нахожусь на распутье. Люди могут смотреть на это так: "Он отчаянно нуждается в трофеях, ему просто нужны кубки", – сказал Харри для The Telegraph.

Напомним, 27-летний Кейн является воспитанником Тоттенхэма, а ткож основным форвардом сборной Англии. В нынешнем сезоне АПЛ Харри провел 34 матча, в которых отметился 22-ю голами и 13-ю ассистами.

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