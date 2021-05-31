Вингер Рахим Стерлинг, форвард Габриэл Жезус и защитник Эмерик Ляпорт недовольны своим положением в коллективе, утверждает The Athletic.

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Всем трем недостаточно игрового времени, а потому они всерьез задумываются об уходе из клуба. Также покинуть "горожан" может полузащитник Рияд Марез. Все это происходит на фоне перестройки, которую запланировал наставник Хосеп Гвардиола. В частности, Манчестер Сити летом хочет приобрести хавбека Астон Виллы Джека Грилиша и форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Заметим, "горожан" уже покинул Серхио Агуэро, который присоединился к Барселоне. Не за горами и уход Эрика Гарсии, будущее которого тоже видят в столице Каталонии.

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