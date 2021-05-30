Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн в ближайшее время может одеть форму "горожан".

Манчестер Сити готов заплатить Тоттенхэму за Харри Кейна более 80 млн евро, сообщает Daily Star.

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Также в обратном направлении "горожане" готовы отправить своего нападающего Габриэла Жезуса, которым лондонцы активно интересуются. Сам Кейн согласен присоединиться к "горожанам", ведь 27-летний англичанин давно мечтал поработать под наставничеством Хосепа Гвардиолы.

В прошлом сезоне АПЛ Харри провел 35 матчей, в которых отличился 23-ю голами и 14-ю ассистами.

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