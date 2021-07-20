Англичанин стал полноправным игроком "горожан" в текущее трансферное окно, информирует официальный сайт клуба.

Кейн уже согласовал условия контракта с Манчестер Сити – журналист назвал сумму, которую требует Тоттенхэм

Карсон перебрался в Манчестер Сити на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 1 год. Отметим, что голкипер покинул Дерби Каунти.

В прошлом сезоне Скотт провел 1 матч в составе Манчестер Сити на правах аренды, которая завершилась сверхрезультативной победой "горожан" над Ньюкаслом (4:3). В свое время Карсон поиграл за Ливерпуль, а также выступал за Дерби Сити, Астон Виллу, Вест Бромвич, Уиган, Лидс, Шеффилд Юнайтед и Бурсаспор.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии