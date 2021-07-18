Капитан сборной Англии больше не хочет оставаться в Тоттенхэме. Кейн принял решение покинуть команду и уже договорился с другим клубом.

Кейн готов объявить Тоттенхэму бойкот, чтобы перейти в другой клуб

По информации журналиста Николо Скиры, Харри уже согласовал условия личного контракта с Манчестер Сити. В то же время Тоттенхэм еще выше поднял цену. "Шпоры" могут отпустить своего лидера лишь за 160-170 млн евро компенсации.

Ранее сообщалось, что "горожане" активно работают над трансфером Кейна. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 120 миллионов евро. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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