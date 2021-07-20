Англієць став повноправним гравцем "містян" у поточне трансферне вікно, інформує офіційний сайт клубу.

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Карсон перебрався до Манчестер Сіті на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 1 рік. Зазначимо, що голкіпер покинув Дербі Каунті.

У минулому сезоні Скот провів 1 поєдинок у складі Манчестер Сіті на правах оренди, яка завершилась надрезультативною перемогою "містян" над Ньюкаслом (4:3). Свого часу Карсон пограв за Ліверпуль, а також виступав за Дербі Сіті, Астон Віллу, Вест Бромвіч, Віган, Лідс, Шеффілд Юнайтед та Бурсаспор.

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