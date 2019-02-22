Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Ляпортом

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт поставил подпись под новым контрактом с клубом.

Новое соглашение 24-летнего француза будет действовать до лета 2025 года, сообщает пресс-служба манкунианцев.

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"Очень счастлив продолжить карьеру в Манчестер Сити. Этот клуб дает мне все для того, чтобы я развивался. Я многого достиг здесь.

Моя цель – завоевание трофеев. Считаю, что Ман Сити – лучшее место для того, чтобы это реализовать", – сказал Ляпорт.

Напомним, защитник перебрался в Манчестер Сити зимой 2018 из Атлетика Бильбао. "Горожане" заплатили за центрбека 65 млн евро.

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В нынешнем сезоне в активе Ляпорта 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист.