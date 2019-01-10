Топ-трансфери зими-2018 рік потому: Нідерландська скеля, Негострий перець чилі і кращий за оригінал "Габонський Неймар"

Поки провідні клуби Європи відходять від новорічних свят і зимове трансферне вікно лише набирає оберти, "Футбол 24" вирішив з'ясувати, як пішли справи в героїв січня 2018 року.

Жуліо Сезар

Бенфіка ► Фламенго

2 матчі у всіх турнірах, 0 пропущених м'ячів

Символічна збірна зимового трансферного вікна 2018 року

Бразильський ветеран минулої зими змінив лісабонську Бенфіку на рідний Фламенго. Проте, тріумфальним повернення на батьківщину для нього не стало. Уже в квітні Жуліо Сезар завершив кар'єру, провівши в складі "стерв'ятників" лише 2 поєдинки – один у Лізі Каріоки (чемпіонат штату Ріо-де-Жанейро) та ще один у бразильській Серії А. Втішити босів Фламенго може хіба те, що за тоді ще 38-річного кіпера вони не віддали ані цента.

Вірджил ван Дейк

Саутгемптон ► Ліверпуль

49 матчів у всіх турнірах, 2 м'ячі

Переїзд нідерландського центрбека на Енфілд за 75 млн фунтів став найгучнішим трансфером січня 2018-го. Поки експерти сперечались щодо ціни ван Дейка (Вірджил став найдорожчим захисником в історії), Юрген Клопп поступово зробив його стрижневим гравцем Ліверпуля і тіньовим лідером "червоних". Саме він доклався до того, що мерсисайдці дісталися до фіналу Ліги чемпіонів у попередньому сезоні, а цьогоріч лише в 21-му турі зазнали першої поразки в АПЛ і мають феноменально низький показник пропущених м'ячів (лише 10).

Хав'єр Маскерано

Барселона ► Хебей Чайна Форчун

27 матчів у всіх турнірах, 1 гол

Торік узимку досвідчений аргентинець поїхав до Піднебесної не лише заробити грошенят на безбідну старість, але й задля повернення до гри на своїй улюбленій позиції – центрального хава. Колись Хосеп Гвардіола не від добра зробив із "солдата" Маскерано центрбека й надалі в цьому амплуа його бачили і Віланова, і Луїс Енріке, і Вальверде. Зрештою, "маленький вождь" отримав, що хотів, а його новий клуб завершив сезон у китайській Суперлізі на 6-й сходинці. У Азії Хав'єр Маскерано ще мінімум на рік, а про кінець кар'єри 34-річний вихованець Рівер Плейта і не думає.

Емерік Ляпорт

Атлетік ► Манчестер Сіті

41 матч у всіх турнірах, 3 голи

Зазнавши невдачі в гонитві за ван Дейком, Манчестер Сіті виплатив клаусулу оборонця Атлетіка. Спершу Ляпорт почувався на Етіхаді не у своїй тарілці. І це легко пояснити, Ляпорт – простий хлопець із містечка Ажен на півдні Франції, а тут за нього топ-клуб віддає 57 млн фунтів. Та вже в нинішньому сезоні він став ключовим виконавцем "містян" і витіснив із основи Ніколаса Отаменді, який був у стартовій обоймі впродовж трьох років. За потреби, як у матчі з Ліверпулем, Емерік Ляпорт може закрити і позицію лівого захисника, тому вагому частину витрачених на нього коштів він вже відпрацював.

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Рос Барклі

Евертон ► Челсі

31 матч у всіх турнірах, 3 голи

Трансфер англійського хавбека з Евертона до складу чинного чемпіона Англії у січні 2018-го здивував багатьох. Через важку травму Барклі не грав із травня, тому купівля гравця хай і величезного таланту, та все ж у незрозумілій формі, виглядала авантюрою. Зрештою, на Стемфорд Брідж у англійця справи не пішли. Антоніо Конте робив ставку на інших виконавців, тому до кінця сезону він провів лише 4 матчі у футболці "синіх". Та все змінилося з приходом нового тренера – в Мауріціо Саррі Барклі став гравцем основи й вже має 17 матчів в АПЛ, у яких набрав 6 балів (3 голи плюс 3 асисти).

Рафінья

Барселона ► Інтер ► Барселона

17 матчів, 2 голи у всіх турнірах за Інтер

Минулої зими бразилець покидав Камп Ноу заради ігрової практики. І знайшов її в Інтері. Рафінья непогано провів другу половину сезону 2017/18, але "нерадзуррі" не захотіли віддавати 35 млн євро за його повноцінний трансфер. Як наслідок, 25-річний півзахисник повернувся до Барселони, де здебільшого продовжує "полірувати" лаву запасних. У нинішньому сезоні в його активі лише 8 матчів у всіх турнірах, але Рафінья зібрав волю в кулак і, коли випала нагода, забив Інтеру в Лізі чемпіонів.

Генріх Мхітарян

Манчестер Юнайтед ► Арсенал

37 матчів у всіх турнірах, 7 м'ячів

Вірменин став однією з багатьох жертв Жозе Моурінью у період перебування португальця на тренерській лаві МЮ. Кілька невиразних матчів у Манчестері й Мхітарян із улюбленця коуча перетворився на вигнанця. Зрештою, Юнайтед провернув обмін із лондонським Арсеналом і екс-хавбек донецьких Металурга та Шахтаря поїхав до британської столиці. Там справи Генріха пішли краще – йому більше довіряють тренери, але в "канонірів" є проблеми зі стабільністю результатів. Іноді таке лихо трапляється і з Мхітаряном...

Філіппе Коутінью

Ліверпуль ► Барселона

45 матчів у всіх турнірах, 15 голів

Імовірний перехід Коутінью з Ліверпуля до Барселони минулоріч був головною сагою зимового трансферного вікна. Зрештою, бразилець переїхав до Іспанії і майже відразу почав вражати неймовірною формою. Щоправда, в сезоні 2018/19 хавбек "блаугранас" трохи загальмував і в останніх кількох матчах Барси навіть перестав потрапляти до основи. Проте, потенціал Коутінью дозволяє прогнозувати, що він ще стане одним із лідерів каталонців. Тим більше, що відхід Іньєсти після минулого сезону відкрив йому прямий шлях до цього.

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Лукас Моура

Парі Сен-Жермен ► Тоттенхем

39 матчів у всіх турнірах, 9 м'ячів

Ще один бразилець рік тому прагнув будь-що змінити клубну прописку. У Лукаса Моури геть не клеїлося на Парк де Пренс, тому переїзд до АПЛ став можливістю перезапустити власну кар'єру. Перші півроку вихованець Сан-Паулу витратив на адаптацію до нових умов. А вже в нинішньому сезоні Моура показав, що навіть за сучасних реалій клуб може боротися за високі місця, використовуючи внутрішні резерви, без підриву ринку. У серпні його навіть визнали найкращим гравцем місяця в Прем'єр-лізі, а нині він має цілком пристойні показники – 19 матчів, 6 голів і 2 асисти в лізі.

Алексіс Санчес

Арсенал ► Манчестер Юнайтед

32 матчі, 4 голи у всіх турнірах

Чилійця заслужено можна назвати найпровальнішим трансфером серед топ-переходів минулої зими. Амбітний Алексіс переїжджав на Олд Траффорд, щоб нарешті поборотися за трофеї. Вочевидь, в голові він тримав приклад Робіна ван Персі – нідерландець колись із тією ж метою змінив Арсенал на МЮ і вже в першому сезоні здобув омріяне чемпіонство та став найкращим бомбардиром ліги. Проте, Санчес став таким собі "зворотнім Велбеком". Він абсолютно не вражає в Манчестері й навіть гра на фланзі в побудовах Моурінью не може пояснити низької результативності нападника.

П'єр-Емерік Обамеянг

Борусія Д ► Арсенал

40 матчів, 26 м'ячів у всіх турнірах

Габонець безсумнівно – найкращий трансфер Арсенала останнього часу, а також №1 за успішністю серед топ-трансферів зими 2018-го. Обамеянг відразу вписався в модель "канонірів" і, наче не помітивши переїзду з Бундесліги, продовжив штампувати голи вже в АПЛ. Зупинятися форвард, вочевидь, не збирається, а це хороша новина для усіх шанувальників Арсенала на фоні гострої боротьби за топ-4 в нинішньому сезоні.

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