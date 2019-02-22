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Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з Ляпортом

22:12 106 Читать на русском
Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з Ляпортом
Емерік Ляпорт / фото: Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт поставив підпис під новим контрактом з клубом.

Нова угода 24-річного француза буде діяти до літа 2025 року, повідомляє прес-служба манкуніанців.

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"Дуже щасливий продовжити кар'єру в Манчестер Сіті. Цей клуб дає мені все для того, щоб я розвивався. Я багато чого досяг тут.

Моя мета – завоювання трофеїв. Вважаю, що Ман Сіті – найкраще місце для, щоб це реалізувати", – сказав Ляпорт.

Нагадаємо, захисник перебрався в Манчестер Сіті взимку 2018 року із Атлетіка з Більбао. "Містяни" заплатили за центрбека 65 мільйонів євро.

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У нинішньому сезоні в активі Ляпорта 36 матчів у всіх турнірах, в яких він забив чотири голи і віддав один асист.

Теги
Англія Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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