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Манчестер Сити объявил о переходе игрока юниорской сборной Бразилии

13:13 45 Читати українською
Манчестер Сити объявил о переходе игрока юниорской сборной Бразилии
Ян Коуту / si.com

Английский клуб договорился о переходе защитника бразильской Коритибы, который победил на чемпионате мира U-17.

17-летний правый защитник подписал контракт с "горожанами" на 5 лет, информирует официальный сайт клуба. Соглашение вступит в силу летом этого года.

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Сумма трансфера составила 6 млн евро, а еще 6 млн бразильский клуб может получить в качестве бонусов. В подписании юного таланта также была заинтересована Барселона, но Манчестер Сити предложил за него вдвое больше.

В активе Коуту есть 13 матчей за сборную Бразилии U-17, с которой он выиграл чемпионат мира в прошлом году.

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