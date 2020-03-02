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Манчестер Сити готов приобрести юного таланта Боруссии Д

21:59 108 Читати українською
Манчестер Сити готов приобрести юного таланта Боруссии Д
Ннамди Коллинз / Фото Bild

16-летний немецкий защитник Ннамди Коллинз может перебраться на Туманный Альбион.

Манчестер Сити заинтересован в услугах защитника Боруссии Д Ннамди Коллинза, сообщает Bild.

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Юный талант выступает за юниорскую команду "шмелей" U-17. "Горожане" готовы заплатить за Ннамди 2 млн евро. Также защитник имеет опыт выступлений за сборную Германии U-17.

В текущем сезоне молодежного чемпионата Германии Коллинз провел 20 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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