Манчестер Сіті оголосив про перехід гравця юніорської збірної Бразилії

Англійський клуб домовився про перехід захисника бразильської Корітіби, який переміг на чемпіонаті світу U-17.

17-річний правий захисник підписав контракт з "містянами" на 5 років, інформує офіційний сайт клубу. Угода набуде чинності влітку цього року.

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Сума трансферу склала 6 мільйонів євро, а ще 6 млн бразильський клуб може отримати в якості бонусів. У підписанні юного таланта також була зацікавлена Барселона, але Манчестер Сіті запропонував за нього вдвічі більше.

В активі Коуту є 13 матчів за збірну Бразилії U-17, з якою він виграв чемпіонат світу в минулому році.

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