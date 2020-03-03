toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Манчестер Сіті оголосив про перехід гравця юніорської збірної Бразилії

13:13 366 Читать на русском
Манчестер Сіті оголосив про перехід гравця юніорської збірної Бразилії
Ян Коуту / si.com

Англійський клуб домовився про перехід захисника бразильської Корітіби, який переміг на чемпіонаті світу U-17.

17-річний правий захисник підписав контракт з "містянами" на 5 років, інформує офіційний сайт клубу. Угода набуде чинності влітку цього року.

Манчестер Сіті готовий придбати юного таланта Борусії Д

Сума трансферу склала 6 мільйонів євро, а ще 6 млн бразильський клуб може отримати в якості бонусів. У підписанні юного таланта також була зацікавлена Барселона, але Манчестер Сіті запропонував за нього вдвічі більше.

В активі Коуту є 13 матчів за збірну Бразилії U-17, з якою він виграв чемпіонат світу в минулому році.

Зінченко в гонитві за ще одним трофеєм, яскравий бій Челсі та Ліверпуля і дуель Роналду та Златана: топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
08:00
8117
Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Корітіба Корітіба Ян Коуту Ян Коуту Трансфери Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
28
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук