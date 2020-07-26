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Манчестер Сити – Норвич: Зинченко в заявке на последний матч АПЛ, а"горожане" прощаются с легендой – онлайн-трансляция

17:05 - Читати українською
Манчестер Сити – Норвич: Зинченко в заявке на последний матч АПЛ, а"горожане" прощаются с легендой – онлайн-трансляция
Манчестер Сити – Норвич: онлайн-трансляция матча 26 июля 2020

Манчестер Сити принимает Норвич в 38 туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Норвич стартует в 18:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция поединка на территории Украины не запланирована, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка заключительного тура Премьер-лиги.

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Поединок не имеет турнирного значения ни для одной из команд. Манчестер Сити гарантированно финиширует вторым, а Норвич – последним, потеряв шансы на выживание еще несколько туров назад. Интересно, что в первом круге аутсайдер неожиданно обыграл команду Гвардиолы со счетом 3:2.

Александр Зинченко начнет встречу на скамкейке запасных. Эта игра станет последней для Давида Силвы в АПЛ. 34-летний испанец, который отдал "горожанам" 10 сезонов, прощается с английским футболом. Как только Манчестер Сити завершит выступления в Лиге чемпионов, знаменитый полузащитник покинет клуб.

Стартовые составы:

Манчестер Сити:

Норвич:

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Украинцы за рубежом Норвич Норвич Манчестер Сити - Норвич Александр Александр Зинченко
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