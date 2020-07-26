Манчестер Сити – Норвич: Зинченко в заявке на последний матч АПЛ, а"горожане" прощаются с легендой – онлайн-трансляция

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Норвич стартует в 18:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция поединка на территории Украины не запланирована, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка заключительного тура Премьер-лиги.
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Поединок не имеет турнирного значения ни для одной из команд. Манчестер Сити гарантированно финиширует вторым, а Норвич – последним, потеряв шансы на выживание еще несколько туров назад. Интересно, что в первом круге аутсайдер неожиданно обыграл команду Гвардиолы со счетом 3:2.
Александр Зинченко начнет встречу на скамкейке запасных. Эта игра станет последней для Давида Силвы в АПЛ. 34-летний испанец, который отдал "горожанам" 10 сезонов, прощается с английским футболом. Как только Манчестер Сити завершит выступления в Лиге чемпионов, знаменитый полузащитник покинет клуб.
Стартовые составы:
Манчестер Сити:
Норвич:
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