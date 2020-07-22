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Зинченко и возможный трансфер из Манчестер Сити – испанский гранд ответил на слухи о заинтересованности в украинце

17:30 - Читати українською
Зинченко и возможный трансфер из Манчестер Сити – испанский гранд ответил на слухи о заинтересованности в украинце
Зинченко, похоже, не собирается в Севилью

Один из лидеров сборной Украины продолжает находиться в эпицентре трансферных слухов. После Наполи на радаре якобы появилась Севилья.

"Футбол 24" получил информацию о переговорах между Манчестер Сити и Севильей, однако наши источники в испанском клубе не подтвердили трансфер Александра Зинченко. "На эту тему не было никаких разговоров, абсолютно ничего", – опровергают на Рамон Санчес Писхуан возможный интерес к 23-летнему украинцу, которого ранее связывали с Бетисом – принципиальным соперником "рохибланкос".

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Севилья действительно ищет усиление на левый фланг обороны, в идеале – двух игроков, но Зинченко не фигурирует в шорт-листе андалусийской команды. Отметим, что Серхио Регилон после яркого сезона 2019/20 (2 гола и 4 ассиста), возвращается в мадридский Реал, с которым его связывает контракт еще на три года. Не исключено, что вскоре клубы договорятся о продлении аренды. А вот 31-летний ветеран Серхио Эскудеро может покинуть Севилью из-за регулярных травм и слабой формы.

К слову, ранее британские СМИ сообщали, что Зинченко рискует стать разменной монетой Манчестер Сити в переговорах с Наполи относительно грандиозного трансфера Кулибали. Впрочем, сейчас "горожане" якобы сосредоточились на приобретении центрбэка Атлетико Хосе Хименеса.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Зинченко в 24 млн евро. Он имеет действующий контракт с Манчестер Сити до 30 июня 2024 года.

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Теги
Главное Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Испания Севилья Севилья Александр Александр Зинченко
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