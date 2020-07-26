Манчестер Сіті – Норвіч: Зінченко в заявці на заключний матч АПЛ – "містяни" прощаються з легендою

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Норвіч стартує о 18:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція поєдинку на території України не запланована, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку заключного туру Прем'єр-ліги.
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Поєдинок не має турнірного значення для жодної з команд. Ман Сіті гарантовано фінішує другим, а Норвіч – останнім, втративши шанси на виживання ще кілька турів тому. Цікаво, що в першому колі аутсайдер несподівано обіграв команду Гвардіоли з рахунком 3:2.
Олександр Зінченко розпочне поєдинок на лаві запасних. Натомість ця гра стане останньою для Давіда Сілви в АПЛ. 34-річний іспанець, який віддав "містянам" 10 сезонів, прощається з англійським футболом. Як тільки Манчестер Сіті завершить виступи у Лізі чемпіонів, знаменитий півзахисник покине клуб.
Стартові склади:
Манчестер Сіті:
Норвіч:
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