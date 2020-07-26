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Манчестер Сіті – Норвіч: Зінченко в заявці на заключний матч АПЛ – "містяни" прощаються з легендою

17:05 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Норвіч: Зінченко в заявці на заключний матч АПЛ – "містяни" прощаються з легендою
Манчестер Сіті – Норвіч: онлайн-трансляція матчу 26 липня 2020

Манчестер Сіті приймає Норвіч у 38 турі АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Норвіч стартує о 18:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція поєдинку на території України не запланована, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку заключного туру Прем'єр-ліги.

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Поєдинок не має турнірного значення для жодної з команд. Ман Сіті гарантовано фінішує другим, а Норвіч – останнім, втративши шанси на виживання ще кілька турів тому. Цікаво, що в першому колі аутсайдер несподівано обіграв команду Гвардіоли з рахунком 3:2.

Олександр Зінченко розпочне поєдинок на лаві запасних. Натомість ця гра стане останньою для Давіда Сілви в АПЛ. 34-річний іспанець, який віддав "містянам" 10 сезонів, прощається з англійським футболом. Як тільки Манчестер Сіті завершить виступи у Лізі чемпіонів, знаменитий півзахисник покине клуб.

Стартові склади:

Манчестер Сіті:

Норвіч:

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Англія Головне Олександр Олександр Зінченко Українці за кордоном Норвіч Норвіч Манчестер Сіті - Норвіч Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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