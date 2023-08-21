"Горожане" готовы потратить около 100 миллионов евро, но деньги не решают всех проблем. От Лукаса Пакета пришлось отказаться, поскольку он стал фигурантом расследования по поводу игры на тотализаторе.

Манчестер Сити отказался от 100 млн трансфера, который должен стать заменой де Брюйне – против игрока начато расследование

Следующим в списке Манчестер Сити был Дани Ольмо. Впрочем, испанец заявил, что сейчас не заинтересован в смене клубной прописки.

"Никаких предпосылок. Я полностью сосредоточен на задачах Лейпцига в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Манчестер Сити – большой клуб, один из самых больших в мире. Йошко Гвардиол отправился туда. Но я счастлив здесь", – цитирует Ольмо BILD.

РБ Лейпциг унизил Баварию и забрал Суперкубок Германии – Кейн дебютировал и проиграл трофей, Ольмо оформил хет-трик