Бавария в день матча объявила о переходе Харри Кейна, который подписал контракт на 4 года и уже присоединился к новой команде. Капитан сборной Англии попал на заявку на Суперкубок, но с первых минут не вышел. На позиции центрфорварда появился 18-летний Матис Тель. Мин Че Ким – другой звездный новичок "ротен" – тоже начал в запасе.

По стечению обстоятельств Кейн уже в день перехода получил роскошный шанс выиграть первый официальный трофей в карьере, но для этого Баварии нужно было одолеть РБ Лейпциг – обладателя Кубка Германии 2022/23.

Томас Тухель выпустил с первых минут Конрада Лаймера, который в текущее трансферное окно присоединился к Баварии именно из РБ Лейпциг. В составе "быков" официально дебютировали Хави Симонс и Лоис Опенда. Интересно, что год назад Бавария и Лейпциг тоже разыграли Суперкубок Германии – тогда голевая феерия завершилась победой Мюнхена со счетом 5:3.

Уже в первой атаке Лейпциг мог забивать. Опенда вывели на ударную позицию, но бельгиец лишь ковырнул мяч в сторону ворот. Без проблем для Ульрайха. Но на 3-й минуте мяч влетел в ворота Баварии. Ольмо был первым на отскоке после подачи штрафной и прошил кипера ударом в дальний угол. Еще и рикошет от Павара помог. Шокирующее начало для действующего чемпиона.

Подопечные Тухеля постепенно пришли в себя. Бавария создала первый супершанс на 16-й минуте. Матис Тель выскочил на рандеву с Бласвихом, но кипер "быков" выиграл дуэль. У центрфорварда Баварии был еще один момент, однако после паса Гнабри он пробил выше. Свою роль сыграл и Раум, который доиграл до конца и помешал нанести прицельный удар. Симакан чуть не поразил свои ворота – команду Марко Розе спасла стойка.

Вернер чуть не выбежал один на один с Ульрайхом – Баварию спас... Лерой Сане, который успел вернуться и опередил своего партнера по сборной Германии. А на 44-й минуте Лейпциг снова шокировал чемпиона. Ольмо роскошным разворотом сделал посмешище из Лаймера и Де Лигта, после чего разобрался с Ульрайхом, оформив дубль. 0:2 после первого тайма (а могло быть и 0:3) – бестрофейное "проклятие Кейна" переехало в Мюнхен?

В перерыве Тухель произвел тройную замену, но Кейн на поле не появился. Ким, Коман и Мазрауи заменили Де Лигта, Лаймера и Павара. Харри пошел разминаться, что сразу вызвало оживление на Альянц Арене. Да и футболисты Баварии наконец-то устроили давление на ворота Бласвиха, но хозяевам не хватало завершающего удара. Больше всего моментов имел Тель, но постоянно чего-то не хватало – то кипер спасет, то до мяча не дотянется. На 63-й минуте вместо Матиса Теля вышел Харри Кейн. Дебют звезды за Баварию!

Но все снова пошло не по плану. Мазрауи сыграл рукой в своей штрафной – пенальти. Ольмо его исполнил безупречно. 0:3 – показательное унижение Баварии на ее домашней арене.

А что Кейн? А ничего. Пока что Харри – инородное тело в этой Баварии. За полчаса игры новичок ни разу так и не пробил по воротам Лейпцига. С мечтами о первом официальном трофее в карьере придется жить минимум до мая.

Впервые с 2019 года Бавария не смогла завоевать Суперкубок Германии, а "быки" взяли этот трофей впервые в своей истории. До старта Бундеслиги еще неделя, но к сезону команда Томаса Тухеля пока не готова – РБ Лейпциг это продемонстрировал.

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