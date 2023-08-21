Травма півзахисника Кевіна де Брюйне змусила Ман Сіті знову вийти на трансферний ринок.

"Містяни" готові витратити близько 100 мільйонів євро, але гроші не вирішують усіх проблем. Від Лукаса Пакета довелося відмовитися, оскільки він став фігурантом розслідування щодо гри на тоталізаторі.

Манчестер Сіті відмовився від 100 млн трансферу, який мав стати заміною де Брюйне – проти гравця розпочато розслідування

Наступним у списку Манчестер Сіті був Дані Ольмо. Втім, іспанець заявив, що зараз не зацікавлений у зміні клубної прописки.

"Жодних передумов. Я повністю зосереджений на завданнях Лейпцига у Бундеслізі, Лізі чемпіонів та Кубку Німеччини. Манчестер Сіті – великий клуб, один з найбільших у світі. Йошко Гвардіол вирушив туди. Але я щасливий тут", – цитує Ольмо BILD.

РБ Лейпциг принизив Баварію та забрав Суперкубок Німеччини – Кейн дебютував і програв трофей, Ольмо оформив хет-трик