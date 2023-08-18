Полузащитник сборной Бразилии и Вест Хэма Лукас Пакета не перейдет в Манчестер Сити, поскольку попал в громкий скандал.

Из-за травмы Кевина Де Брюйне "горожанам" пришлось искать игрока, который бы смог компенсировать потерю бельгийца. Манчестер Сити начал переговоры с Вест Хэмом относительно Лукаса Пакета и оба клуба уже почти договорились о трансфере.

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Как сообщает Daily mail, бразилец не перейдет в команду Пепа Гвардиолы. Футбольная ассоциация Англии открыла расследование против Лукаса Пакета относительно вероятных нарушений со ставками. Детали дела не разглашаются и не известно, хватит ли доказательств, чтобы выдвинуть обвинения полузащитнику.

Напомним, что Лукас Пакета перебрался в Вест Хэм из Лиона в 2022 году за 35 миллионов евро. Бразилец стал настоящим лидером команды Дэвида Мойеса и помог "молотобойцам" одержать победу в Лиге конференций.

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