"Стоунз не готов, де Брюйне не готов, Бернарду Силва не в порядке. Думаю, что с остальными все в порядке. Стоунз чувствует себя намного лучше.

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У Джона все хорошо, он тренируется индивидуально, но может на следующей неделе или после игры с РБ Лейпциг (4 октября), Джон попадет в стартовый состав", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Отметим, что де Брюйне сыграл в этом сезоне лишь 49 минут, после чего получил рецидив травмы. Стоунз сыграл лишь в игре за Суперкубок Англии против Арсенала, после чего залечивает повреждения. А Бернарду Силва пропустил последние 2 поединка "горожан" в АПЛ. Уже завтра, 30 сентября, Манчестер Сити сыграет против Вулверхэмптона, начало в 17:00.

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