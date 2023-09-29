"Стоунз не готовий, де Брюйне не готовий, Бернарду Сілва не в порядку. Думаю, що з рештою все гаразд. Стоунз почувається набагато краще.

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У Джона все добре, він тренується індивідуально, але може наступного тижня чи після гри з РБ Лейпциг (4 жовтня), Джон потрапить до стартового складу", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Зазначимо, що де Брюйне зіграв цього сезону лише 49 хвилин, після чого отримав рецидив травми. Стоунз зіграв лише у грі за Суперкубок Англії проти Арсенала, після чого заліковує пошкодження. А Бернардо Сілва пропустив останні 2 поєдинки "містян" в АПЛ. Вже завтра, 30 вересня, Манчестер Сіті зіграє проти Вулверхемптона, початок о 17:00.

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