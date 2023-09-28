Чемпионы Англии неоптимальным составом проиграли Ньюкаслу и прекратили борьбу за Кубок лиги уже на стадии 1/16 финала. Манчестер Сити третий год не выиграет Кубок лиги, но реакция Хосепа Гвардиолы была довольно спокойной.

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"Почему я не выпустил Холанда? В Кубке лиги я всегда даю шанс футболистам, которые играют меньше, потому что не хочу тратить силы лидеров на такой ранней стадии. Если удается пройти дальше, то хорошо. О трофее начинаешь думать уже на стадии полуфинала.

К сожалению, у Манчестер Сити много травм. Поэтому те, кто обычно играют, не вышли против Ньюкасла. Играли те, у кого меньше времени. К сожалению, мне пришлось поставить Мануэля Аканджи, хотя хотел бы дать и ему отдохнуть.

Может быть, я и мог выпустить Холанда на последние 10-15 минут, но решил этого не делать. У Ман Сити впереди много матчей.

Мы не выиграем 4 трофея? Ничего страшного. Манчестер Сити уже выиграл Суперкубок УЕФА и продолжает борьбу в трех турнирах. Квадрупл не был нашей целью, никогда об этом не думали. Требл полностью устраивает нашу команду, мы более чем довольны", – цитирует Гвардиолу Marca.

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