Барселона не сможет заплатить 70 млн евро за Феррана Торреса во время зимнего трансферного окна, потому игрок останется в Сити, сообщает Marca.

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Каталонцы также пытались договориться об аренде 21-летнего испанца с правом выкупа, но такое соглашение не устроило боссов английского гранда. Сам Ферран не скрывает своего желания перейти в лагерь "блаугранас" и якобы уже пообещал Барсе подписать контракт.

Хосеп Гвардиола доволен, что Торрес остается, ведь тренер рассчитывает на полузащитника в дальнейшем. Барселона может вернуться к переговорам уже летом.

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