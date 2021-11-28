Барселона не зможе заплатити 70 млн євро за Феррана Торреса під час зимового трансферного вікна, тому гравець залишиться у Сіті, повідомляє Marca.

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Каталонці також пробували домовитись про оренду 21-річного іспанця з правом викупу, але така угода не влаштувала босів англійського гранда. Сам Ферран не приховує свого бажання перейти до табору "блаугранас", і нібито вже пообіцяв Барсі підписати контракт.

Хосеп Гвардіола задоволений, що Торрес залишається, адже тренер розраховує на півзахисника у подальшому. Барселона може повернутись до переговорів вже влітку.

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