"Блаугранас" договорились с 21-летним испанцем, утверждает Esport3 . Барселона уже сидит за столом переговоров с Манчестер Сити и пытается найти общий язык.

Гвардиола согласился отпустить Торреса в Барселону – вингер Ман Сити сам попросился домой

Одним из предложений был обмен Феррана Торреса на проблемного форварда Усмана Дембеле, у которого осталось 7 месяцев контракта с "горожанами". Но руководство клуба из Манчестера такой вариант совершенно не устроил.

Соглашение Торреса с Сити рассчитано до лета 2025 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 50 млн евро. В текущем сезоне вингер провел 7 матчей, отличившись тремя голами и одним ассистом.

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