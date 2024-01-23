Манчестер Сити нашёл клуб, который согласился платить Филлипсу зарплату
Вест Хэм арендует полузащитника Манчестер Сити Калвина Филлипса.
Манчестер Сити согласовал с Вест Хэмом аренду Филлипса. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, игрок тоже дал добро на этот трансфер. Сообщается, что в июне "молотобойцы" при желании смогут выкупить хавбека.
Холанд анонсировал свое возвращение на поле – форвард Манчестер Сити не играл полтора месяца
Согласно The Athletic, лондонский клуб полностью покроет зарплату Калвина. Медицинский осмотр Филлипса назначен на среду, 24 января.
В этом сезоне Филлипс сыграл за "горожан" 4 неполных матча. В его услугах был заинтересован Ювентус и половина клубов АПЛ.
Арсенал мощно уничтожил Кристал Пелас – Зинченко выдал шикарный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды