Манчестер Сити согласовал с Вест Хэмом аренду Филлипса. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, игрок тоже дал добро на этот трансфер. Сообщается, что в июне "молотобойцы" при желании смогут выкупить хавбека.

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Согласно The Athletic, лондонский клуб полностью покроет зарплату Калвина. Медицинский осмотр Филлипса назначен на среду, 24 января.

В этом сезоне Филлипс сыграл за "горожан" 4 неполных матча. В его услугах был заинтересован Ювентус и половина клубов АПЛ.

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