Норвежец получил травму стопы в начале декабря и с тех пор находился в лазарете, а его возвращение на поле каждый раз откладывалось.

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В своих соцсетях Эрилнг Холанд сообщил, что вернулся к тренировкам с Манчестер Сити. Форвард выложил фотографию, которую сопроводил словами: "Как я по этому скучал". Ожидается, что норвежец сможет сыграть против Тоттенхэма в Кубке Англии. Эта встреча запланирована на 26 января.

В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 15 матчей, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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