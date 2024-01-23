Манчестер Сіті знайшов клуб, який погодився платити Філліпсу зарплату
Вест Хем орендує півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса.
Манчестер Сіті погодив із Вест Хемом оренду Філліпса. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, гравець теж дав добро на цей трансфер. Повідомляється, що в червні "молотобійці" при бажанні зможуть викупити хавбека.
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Згідно з The Athletic, лондонський клуб повністю покриє зарплату Калвіна. Медичний огляд Філліпса призначено на середу, 24 січня.
У цьому сезоні Філліпс зіграв за "містян" 4 неповних матчі. У його послугах був зацікавлений Ювентус і половина клубів АПЛ.
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