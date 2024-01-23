Манчестер Сіті погодив із Вест Хемом оренду Філліпса. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, гравець теж дав добро на цей трансфер. Повідомляється, що в червні "молотобійці" при бажанні зможуть викупити хавбека.

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Згідно з The Athletic, лондонський клуб повністю покриє зарплату Калвіна. Медичний огляд Філліпса призначено на середу, 24 січня.

У цьому сезоні Філліпс зіграв за "містян" 4 неповних матчі. У його послугах був зацікавлений Ювентус і половина клубів АПЛ.

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