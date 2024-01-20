Зинченко вернулся в основу, хотя Артета намекал, что он до сих пор травмирован Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Зинченко очень неплохо развернул атаку на Хаверца, сместившись в центр в своей трети поля. Однако сам же Саша все и нивелировал небрежным поперечным пасом уже на чужой половине. Кристал Пэлас вышел с настолько серьезным намерением строить, что сменил схему и выпустил 3 центрбеков. Зина продолжает разбрасывать роскошные передачи. То забросит диагональ на Саку, то стянет на себя двоих и отдаст в пространство Хаверцу.

Зинченко вернулся в состав, Артета всех обманул: онлайн-трансляция матча Арсенал – Кристал Пэлас

А еще одна классная разрезная передача украинца привела к угловому, благодаря которому удалось открыть счет. Олекс бросил на ход Троссару, тот заработал стандарт. Райс неожиданно подал корнер с левого фланга, Габриэл Магальяэс выиграл воздушную дуэль у Ричардса. С момента трансфер в Арсенал бразильский центрбек забил уже 12 голов, что является наибольшим показателем среди всех защитников АПЛ. Еще один угловой уже с правого фланга едва не привел к автоголу – перекладина спасла "орлов".

Одним из главных занятий команды Артеты во время перерыва, на время которого "пушкари" поехали готовиться в Дубай, была отработка стандартных положений. И вот результат. Гол Габриэла, оббегавшего соперника и врывавшегося во вратарскую, был не единственным эффектным воплощением новых заготовок. Мог бразильский защитник еще дважды отличиться после углового. Кстати, ассист Райса – это лишь первый угловой от него за Арсенал в АПЛ! Деклана привыкли гораздо чаще видеть в чужой штрафной в таких эпизодах.

Очень высоко прессингует команда Ходжсона сегодня. Райя ошибается в результате этого давления, но вытягивает мгновенный удар после своей потери. Еще одна классная подача Саки с правого фланга, Габриэл заносит дубль! Игроки Кристал Пэлас требовали отменить, мол экс-голкипера МЮ Хендерсона блокировал Бен Уайт. Однако судьи на VAR судейских ошибок не нашли. А момент вновь начался с перевода Зинченко с фланга на фланг. Украинец ныне в ударе, что касается пасовой работы.

Саша в неспешном темпе обходит трех пассивных соперников банально эффективным балансированием тела и вновь продвигает мяч вперед. Эпизод завершается роскошной трехходовкой, которую Троссар сам запустил, сам и завершал после смещения в центр. Классно работает левый фланг Арсенала в отсутствие Мартинелли. Зинченко, Хаверц и Троссар очень продуктивно комбинируют и меняются позициями. Украинский универсал мог даже забить, когда в своем стиле карате передними ножницами прикладывался в конце первого тайма.

Второй гол таким образом переписали с Габриэла на вратаря гостей. Зинченко требует пенальти за картинное пенальти Жезуса. Кристал Пэлас выбежал в контру, завершившуюся угловым и переходом уже Арсенала в быстрое наступление. Райя далеко выбросил на ход Жезусу, став автором передасиста. Момент 2 на 2 идеально реализовал Троссар. Бельгиец, к слову, ровно год назад перебрался на Эмирейтс. Очень вдохновенно отыграл

В общем после перерыва пошла веселая открытая игра. Кристал Пэлас 4 раза подряд бомбардировал ворота Раий, "пушкари" отвечали не меньшей остротой. Артета на 69 минуте снял обоих партнеров Зинченко по левому флангу. Мартинелли и Смит-Роу добавили свежести, позволив отдохнуть Хаверцу с Троссаром. Кивиор выходит, но не вместо украинца. Габриэл показывает Артете, получившему болезненный удар в колено. Не хотелось бы лондонцам терять своего надежного защитника-бомбардира.

Зинченко снова и снова забегает в более широкую позицию. Ранее Жезус проигнорировал совершенно свободного украинца, а затем уже сам Александр не сумел найти адресат прострелом в центр. Попробовал наш легионер и сам пробить. В падении и не слишком сильно в руки голкиперу. И даже Мартинелли отличился. На 90+4 минуте Сака перехватил на своей половине, бросил на ход Нкетии, продлившего на бразильского джокера. Третий Габриэл с результативными действиями сегодня! И тут же копия. Мартинелли в той же позиции получает заброс из глубины от Жоржиньо.