Вингер Ренна Жереми Доку близок к переходу в Манчестер Сити.

Ман Сити уже нашел замену Рияду Марезу, который перебрался в Аль-Ахли этим летом, – им должен стать бельгиец Жереми Доку, сообщает ESPN.

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Ренн планирует выручить за 21-летнего вингера 45 млн фунтов стерлингов. Манчестер Сити готов подписать Доку, однако рассчитывает заплатить меньше, поэтому переговоры продолжаются.

В прошлом сезоне Жереми провел 35 матчей за Ренн, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами. Бельгиец также помучил Шахтер в Лиге Европы, став одним из самых ярких игроков противостояния.

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