Манчестер Сіті знайшов заміну своїй екс-зірці – доведеться розщедритись
Вінгер Ренна Жеремі Доку близький до переходу в Манчестер Сіті.
Ман Сіті вже знайшов заміну Ріяду Марезу, який перебрався в Аль-Ахлі цього літа, – ним має стати бельгієць Жеремі Доку, повідомляє ESPN.
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Ренн планує виручити за 21-річного вінгера 45 млн фунтів стерлінгів. Ман Сіті готовий підписати Доку, проте розраховує заплатити менше, тож перемовини продовжуються.
У минулому сезоні Жеремі провів 35 матчів за Ренн, в яких відзначився 7 голами та 4 асистами. Бельгієць також помучив Шахтар у Лізі Європи, ставши одним з найяскравіших гравців протистояння.
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