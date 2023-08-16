Вінгер Ренна Жеремі Доку близький до переходу в Манчестер Сіті.

Ман Сіті вже знайшов заміну Ріяду Марезу, який перебрався в Аль-Ахлі цього літа, – ним має стати бельгієць Жеремі Доку, повідомляє ESPN.

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Ренн планує виручити за 21-річного вінгера 45 млн фунтів стерлінгів. Ман Сіті готовий підписати Доку, проте розраховує заплатити менше, тож перемовини продовжуються.

У минулому сезоні Жеремі провів 35 матчів за Ренн, в яких відзначився 7 голами та 4 асистами. Бельгієць також помучив Шахтар у Лізі Європи, ставши одним з найяскравіших гравців протистояння.

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