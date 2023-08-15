Рико Льюис продолжит выступать за Манчестер Сити. Футболист продлил контракт до 2028 года.

Манчестер Сити официально объявил о продолжении сотрудничества с английским защитником Рико Льюисом. Об этом пишет клубная пресс-служба "горожан".

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По официальным данным, контракт между футболистом и клубом подписан на 5 лет – до лета 2028. Никаких финансовых аспектов соглашения не разглашается.

Льюис – воспитанник академии Ман Сити. В текущем сезоне он провел 1 матч за команду, в прошлом – 23 матча, 1 гол. Любопытно, что Льюис может сыграть как правого, так и левого защитника.

18-летний футболист в минувшем сезоне вместе с командой выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Transfermarkt оценивает Льюиса в 20 миллионов евро.

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