Манчестер Сити нашел замену Компани – футболиста могут приобрести за рекордную для защитников сумму

Манчестер Сити находится в поисках защитника, который заменит Венсана Компани.

Бельгийский защитник после победного финала Кубка Англии заявил, что покидает Манчестер Сити после 11-летнего периода в клубе. Компани вернулся в Андерлехт.

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В связи с этим главной трансферной целью "горожан", во главе с Пепом Гвардиолой, является защитник Лестера Харри Магуайр, сообщают английские СМИ.

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Издание Daily Mail сообщает, что "лисы" не захотят продавать своего основного защитника меньше чем за 85 миллионов евро. Таким образом Магуайр может побить трансферный рекорд ван Дейка, который зимой 2018-го перешел в Ливерпуль за рекордные для защитника 85 миллионов евро.