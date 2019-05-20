Манчестер Сіті знайшов заміну Компані – футболіста можуть придбати за рекордну для захисників суму

Манчестер Сіті перебуває у пошуках захисника, який замінить Венсана Компані.

Бельгійський захисник після переможного фіналу Кубка Англії заявив, що залишає Манчестер Сіті після 11-річного періоду у клубі. Компані повернувся в Андерлехт.

Манчестер Сіті намагався втримати Компані з однією умовою, – журналіст

У зв'язку з цим головною трансферною метою "містян", на чолі з Пепом Гвардіолою, є захисник Лестера Харрі Магуайр, повідомляють англійські ЗМІ.

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Видання Daily Mail зазначає, що "лиси" не захочуть продавати свого основного захисника менше ніж за 85 мільйонів євро. Таким чином Магуайр може побити трансферний рекорд ван Дейка, який взимку 2018-го перейшов у Ліверпуль за рекордні для захисника 85 мільйонів євро.