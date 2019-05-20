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Манчестер Сіті знайшов заміну Компані – футболіста можуть придбати за рекордну для захисників суму

20 травня 12:42 3764 Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов заміну Компані – футболіста можуть придбати за рекордну для захисників суму
Харрі Магуайр / DPA

Манчестер Сіті перебуває у пошуках захисника, який замінить Венсана Компані.

Бельгійський захисник після переможного фіналу Кубка Англії заявив, що залишає Манчестер Сіті після 11-річного періоду у клубі. Компані повернувся в Андерлехт.

Манчестер Сіті намагався втримати Компані з однією умовою, – журналіст

У зв'язку з цим головною трансферною метою "містян", на чолі з Пепом Гвардіолою, є захисник Лестера Харрі Магуайр, повідомляють англійські ЗМІ.

Гвардіола: Манчестер Сіті завершив неймовірний сезон

Видання Daily Mail зазначає, що "лиси" не захочуть продавати свого основного захисника менше ніж за 85 мільйонів євро. Таким чином Магуайр може побити трансферний рекорд ван Дейка, який взимку 2018-го перейшов у Ліверпуль за рекордні для захисника 85 мільйонів євро.

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