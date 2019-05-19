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Манчестер Сити пытался удержать Компани с одним условием, – журналист

19 мая 15:07 350 Читати українською
Манчестер Сити пытался удержать Компани с одним условием, – журналист
Венсан Компани / Reuters

Английский Манчестер Сити пытался удержать Венсана Компани в структуре клуба, но не предложил центрбеку новый контракт игрока.

"Сити попробовал все, чтобы удержать Компани в клубе в разных ролях – тренера первой команды, посла клуба, игрока Нью-Йорк Сити (дочернего клуба "горожан" – Футбол 24). Храните надежду, что он вернется в один день", – написал журналист Goal Сэм Ли в своем твиттере.

Компани прокомментировал возвращение в Андерлехт

Напомним, в воскресенье стало известно, что Венсан Компани официально покидает Манчестер Сити после триумфального сезона 2018/19. Позже он объявил, что станет играющим тренером бельгийского Андерлехта. Контракт подписан на 3 года.

Компани перешел в Манчестер Сити в 2008 году и завоевал с "горожанами" 12 трофеев, среди них – 4 титула чемпионов Англии.

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