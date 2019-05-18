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Гвардиола: Манчестер Сити завершил невероятный сезон

18 мая 22:20 164 Читати українською
Гвардиола: Манчестер Сити завершил невероятный сезон
Пеп Гвардиола / Sky Sports

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Уотфордом (6:0) в финале Кубка Англии.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

"Потрясающий финал для нас, мы закончили невероятный сезон. Всех людей, причастных к клубу, поздравляю с большим успехом, особенно игроков, благодаря им мы выиграли трофеи.

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Может ли Манчестер Сити стать еще лучше? Должен, всегда можно стать лучше. Нет смысла оставаться на месте", – рассказал Гвардиола в эфире BBC Sport.

Напомним, Манчестер Сити с Зинченко в составе уничтожил Уотфорд в финале Кубка Англии (6:0) и оформил требл в английских соревнованиях.

Зинченко – обладатель Кубка Англии, Манчестер Сити разбил Уотфорд и оформил первый в истории Англии внутренний требл

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Уотфорд
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