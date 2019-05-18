Гвардиола: Манчестер Сити завершил невероятный сезон

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Уотфордом (6:0) в финале Кубка Англии.

"Потрясающий финал для нас, мы закончили невероятный сезон. Всех людей, причастных к клубу, поздравляю с большим успехом, особенно игроков, благодаря им мы выиграли трофеи.

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Может ли Манчестер Сити стать еще лучше? Должен, всегда можно стать лучше. Нет смысла оставаться на месте", – рассказал Гвардиола в эфире BBC Sport.

Напомним, Манчестер Сити с Зинченко в составе уничтожил Уотфорд в финале Кубка Англии (6:0) и оформил требл в английских соревнованиях.

Зинченко – обладатель Кубка Англии, Манчестер Сити разбил Уотфорд и оформил первый в истории Англии внутренний требл