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Манчестер Сити надеется воспользоваться конфликтом Месси с руководством Барселоны

10:38 218 Читати українською
Манчестер Сити надеется воспользоваться конфликтом Месси с руководством Барселоны
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола / Фото MSN

Пока в столице Каталонии не утихает напряжение из-за перепалки Лионеля Месси и технического директора Барсы Эрика Абидаля, европейские гранды заинтересовано потирают руки.

Манчестер Сити внимательно следит за развитием событий в Барселоне. Если конфликт лидера Барсы с боссами клуба достигнет пиковой отметки, и аргентинец захочет сменить место работы, "горожане" готовы быть первыми в очереди, кто приютит 32-летнего форварда, сообщает ESPN.

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В контракте Лионеля есть пункт, согласно с которым он может покинуть каталонцев после завершения сезона. Также на трансфер века могут повлиять хорошие отношения нападающего со спортдиром Манчестер Сити Чики Бегиристайном.

В Манчестере адекватно оценивают, что вероятность такого перехода небольшая, но надеются увидеть Месси в футболке своего клуба.

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