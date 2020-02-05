Месси может покинуть Барселону из-за громкого скандала – испанская пресса прогнозирует радикальные последствия конфликта

Эксперт Mundo Deportivo и El Chiringuito TV Франсиско Хосе Карраско поделился интересным предположением о последствиях конфликта между Лионелем Месси и техническим директором Барселоны Эриком Абидалем.

"Месси сейчас неприятно. За все годы, когда я наблюдал за ним, и наслаждался игрой Лионеля, я впервые имею ощущение, что он близок к уходу из Барселоны. Я никогда не думал, что скажу подобное. Месси впервые одной ногой за дверью Барселоны", – поделился Карраско в эфире El Chiringuito TV.

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Отметим, что Франсиско Хосе Карраско является легендой Барселоны, отыграв за каталонский клуб 262 матча в период с 1978 по 1989 годы. Карраско трижды выигрывал Кубок обладателей кубков, чемпионат Испании и 3 Кубка Испании в составе "сине-гранатовых". Сейчас он работает экспертом Mundo Deportivo и El Chiringuito TV и довольно близок к Барселоне.

Напомним, недавно между Лионелем Месси и техническим директором Барселоны Эриком Абидалем произошел конфликт из-за заявления француза об увольнении Эрнесто Вальверде 13 января.

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