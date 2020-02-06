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Манчестер Сіті сподівається скористатись конфліктом Мессі з керівництвом Барселони

10:31 813 Читать на русском
Манчестер Сіті сподівається скористатись конфліктом Мессі з керівництвом Барселони
Ліонель Мессі та Хосеп Гвардіола / Фото MSN

Поки в столиці Каталонії не вщухає напруга через перепалку Ліонеля Мессі та технічного директора Барси Еріка Абідаля, європейські гранди зацікавлено потирають руки.

Манчестер Сіті уважно слідкує за розвитком подій у Барселоні. Якщо конфлікт лідера Барси з босами клубу досягне пікової поділки, і аргентинець захоче змінити місце роботи, "містяни" готові бути першими у черзі, хто прихистить 32-річного форварда, повідомляє ESPN.

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У контракті Ліонеля є пункт, згідно з яким він може покинути каталонців після завершення сезону. Також на трансфер століття можуть вплинути хороші відносини нападника зі спортдиром Манчестер Сіті Чікі Бегірістайном.

В Манчестері адекватно оцінюють, що ймовірність такого переходу невелика, але мають надію побачити Мессі у футболці свого клубу.

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