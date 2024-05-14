Манчестер Юнайтед раздумывает над будущим Эрика Тен Хага и подыскал ему замену.

Томас Франк, возглавляющий Брентфорд, является одним из главных кандидатов на пост главного тренера манкунианцев в случае увольнения Эрика Тен Хага, сообщает The Telegraph.

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Манчестер Юнайтед еще не принял решение о будущем нидерландского специалиста, но этот вопрос решится в ближайшее время. В клубе есть поклонники Франка – он ранее сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании Ineos, которые являются миноритарным акционером Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что манкунианцы хотят, чтобы главный тренер сосредоточился исключительно на работе с командой. Другими вопросами, в частности трансферными, должны заниматься директора Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс.

Руководство Манчестер Юнайтед ищет главного тренера, который помог бы осуществить перестройку в клубе. А Франк является одним из тех, кто еще не прошел испытание среди элиты, но продемонстрировал огромный потенциал в своей карьере.

Напомним, Брентфорд, за который выступает Егор Ярмолюк, сейчас находится на 16 строчке с 39 баллами. Действующее соглашение Томаса Франка с клубом действует до 2027 года.

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