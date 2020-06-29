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Манчестер Сити начал переговоры по трансферу Аке, – СМИ

13:11 - Читати українською
Манчестер Сити начал переговоры по трансферу Аке, – СМИ
Натан Аке / Reuters

Защитник английского Борнмута Натан Аке в ближайшее трансферное окно может перебраться в Манчестер Сити.

"Горожане" начали переговоры о переходе нидерландца. Об этом сообщает The Athletic.

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Аке своей игрой в Борнмуте заинтересовал Сити. Штаб Хосепа Гвардиолы находится в поисках сильного центрбека, поскольку готовится попрощаться с Отаменди и Стоунзом. Их игровая форма больше не устраивает испанского специалиста. Манчестер Сити в борьбе за Аке придется конкурировать с Челси – лондонцы заинтересованы в возвращении своего воспитанника на Стэмфорд Бридж.

В нынешнем сезоне Натан Аке провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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