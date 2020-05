Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити все

Підсилення на позицію лівого захисника мало найнижчий пріоритет для чемпіонів Англії перед стартом поточної кампанії. Зінченко вразив проти Вест Хема (5:0), оформивши рекорд АПЛ за виграними матчами. Він отримав стільки компліментів від британських ЗМІ, що багато хто забув про існування Менді, хоча й ненадовго. Травматичного француза не поспішали списувати з рахунків, Гвардіола вірив у нього попри все. Натомість Анхеліньо повертався після класного сезону з ПСВ. "Містяни" активізували опцію викупу іспанця, який начебто був готовий скласти конкуренцію в першій команді. Однак все пішло не за планом.

Великі зірки АПЛ бояться відновлення сезону – серед них партнери Зінченка та Ярмоленка

Зінченко не виглядав настільки переконливо, як би цього хотілось Гвардіолі, пише Manchester Evening News. Українець частенько помилявся у матчах проти серйозних суперників. Саме після вилучення Сашка "містяни" посипались на полі Тоттенхема (2:0). До вимушеної перерви, спричиненої пандемією, він провів 12 неповних ігор в рамках англійської Прем'єр-ліги, а після травми нерідко опинявся поза заявкою. Зрештою Пеп почав ставити на здорового Менді, який непогано виглядав перед карантином. Показово, що француз замінив українця в манкуніанському дербі. Нашого хавбека добряче "повозили" Джеймс і Ван-Біссака.

Анхеліньо виявився занадто сирим... і третім зайвим в ієрархії лівих фулбеків Гвардіоли. Іспанець, такий собі "пожежний" варіант на випадок травм Менді або Зінченка, провів лише 6 ігор в АПЛ, а потім перебрався до Лейпцига на правах піврічної оренди. У Німеччині справи пішли значно краще – 23-річний вихованець Депортіво віднайшов регулярність під керівництвом Нагельсманна, грав від свистка до свистка (9 матчів фактично за один місяць). Він, зокрема, забивав Шальке та допоміг "бикам" пройти Тоттенхем у Лізі чемпіонів. Анхеліньо був основним в обох поєдинках плей-офф. Тепер німці серйозно роздумують над його повноцінним трансфером. Ціна питання – 30 млн євро. Не виключено, що клуби організують бартер з доплатою "містян", яких зацікавив Дайот Упамекано, запевняє MEN.

Попри пристойний футбол Анхеліньо в Бундеслізі Пеп готовий попрощатись з ним без зайвих сентиментів. Ба більше, навіть Менді не дають жодних гарантій. Ман Сіті потрібен висококласний латераль, який би раз і назавжди вирішив питання з проблемним флангом – насамперед, не травматичний і корисніший в атаці. 14 неповних матчів з 2-ма асистами від француза в Прем'єр-лізі не вражають каталонського фахівця, який давненько шукає нового Алабу або Дані Алвеса. Пеп начебто обрав власного фаворита, переглянувши дебютний матч Бундесліги після карантину...

Рафаел Геррейро може стати пріоритетом "містян" в найближче міжсезоння на трансферному ринку. 26-річний португалець видав феєричний поєдинок проти Шальке: відзначився двома красивими м'ячами та отримав найвищий бал німецьких ЗМІ. Він проводить відмінний сезон (30 матчів, 7 голів, 5 асистів), зацікавивши великі клуби Європи. Каталонська преса розповідала про можливий інтерес Барселони, але "кулес" банально не вистачить грошей через дірки в бюджеті. До речі, на Камп Ноу португалець розглядався у якості правого захисника – хороша гра обома ногами дозволяє йому безболісно змінювати позицію.

Raphaël Guerreiro’s game by numbers vs. Schalke:



92% pass accuracy

5 tackles won

4 shots (2 on target)

4 ball recoveries

2 interceptions

2 goals



A huge impact from wing-back. pic.twitter.com/ErQBYxC18Q