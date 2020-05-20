toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити все

22:00 81 Читати українською
Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити все
Гвардіола хоче більшого на лівому фланзі

Олександр Зінченко ризикує отримати могутнього конкурента в Манчестер Сіті. Гвардіола – ініціатор трансферної бомби.

Підсилення на позицію лівого захисника мало найнижчий пріоритет для чемпіонів Англії перед стартом поточної кампанії. Зінченко вразив проти Вест Хема (5:0), оформивши рекорд АПЛ за виграними матчами. Він отримав стільки компліментів від британських ЗМІ, що багато хто забув про існування Менді, хоча й ненадовго. Травматичного француза не поспішали списувати з рахунків, Гвардіола вірив у нього попри все. Натомість Анхеліньо повертався після класного сезону з ПСВ. "Містяни" активізували опцію викупу іспанця, який начебто був готовий скласти конкуренцію в першій команді. Однак все пішло не за планом.

Великі зірки АПЛ бояться відновлення сезону – серед них партнери Зінченка та Ярмоленка

Зінченко не виглядав настільки переконливо, як би цього хотілось Гвардіолі, пише Manchester Evening News. Українець частенько помилявся у матчах проти серйозних суперників. Саме після вилучення Сашка "містяни" посипались на полі Тоттенхема (2:0). До вимушеної перерви, спричиненої пандемією, він провів 12 неповних ігор в рамках англійської Прем'єр-ліги, а після травми нерідко опинявся поза заявкою. Зрештою Пеп почав ставити на здорового Менді, який непогано виглядав перед карантином. Показово, що француз замінив українця в манкуніанському дербі. Нашого хавбека добряче "повозили" Джеймс і Ван-Біссака.

Анхеліньо виявився занадто сирим... і третім зайвим в ієрархії лівих фулбеків Гвардіоли. Іспанець, такий собі "пожежний" варіант на випадок травм Менді або Зінченка, провів лише 6 ігор в АПЛ, а потім перебрався до Лейпцига на правах піврічної оренди. У Німеччині справи пішли значно краще – 23-річний вихованець Депортіво віднайшов регулярність під керівництвом Нагельсманна, грав від свистка до свистка (9 матчів фактично за один місяць). Він, зокрема, забивав Шальке та допоміг "бикам" пройти Тоттенхем у Лізі чемпіонів. Анхеліньо був основним в обох поєдинках плей-офф. Тепер німці серйозно роздумують над його повноцінним трансфером. Ціна питання – 30 млн євро. Не виключено, що клуби організують бартер з доплатою "містян", яких зацікавив Дайот Упамекано, запевняє MEN.

Попри пристойний футбол Анхеліньо в Бундеслізі Пеп готовий попрощатись з ним без зайвих сентиментів. Ба більше, навіть Менді не дають жодних гарантій. Ман Сіті потрібен висококласний латераль, який би раз і назавжди вирішив питання з проблемним флангом – насамперед, не травматичний і корисніший в атаці. 14 неповних матчів з 2-ма асистами від француза в Прем'єр-лізі не вражають каталонського фахівця, який давненько шукає нового Алабу або Дані Алвеса. Пеп начебто обрав власного фаворита, переглянувши дебютний матч Бундесліги після карантину...

Рафаел Геррейро може стати пріоритетом "містян" в найближче міжсезоння на трансферному ринку. 26-річний португалець видав феєричний поєдинок проти Шальке: відзначився двома красивими м'ячами та отримав найвищий бал німецьких ЗМІ. Він проводить відмінний сезон (30 матчів, 7 голів, 5 асистів), зацікавивши великі клуби Європи. Каталонська преса розповідала про можливий інтерес Барселони, але "кулес" банально не вистачить грошей через дірки в бюджеті. До речі, на Камп Ноу португалець розглядався у якості правого захисника – хороша гра обома ногами дозволяє йому безболісно змінювати позицію.

Дортмунд, звісно, не палає бажанням відпускати ключового футболіста, з яким було продовжено контракт минулої осені, проте цікава пропозиція "містян" може кардинально змінити ситуацію. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Геррейро в 28 млн євро, тоді як Ман Сіті готовий розщедритись на 35-40 млн. З трансфером португальця Гвардіола вбив би одним "пострілом" двох зайців, отримавши класного лівого захисника та, у разі потреби, вінгера, що значно розширює можливості тренера після ймовірного відходу Сане. Залишається дізнатись, чи готовий Рафаел до нового стрибка у власній кар'єрі... та сезону без Ліги чемпіонів. CAS розгляне апеляцію британців щодо дискваліфікації з єврокубків на початку червня.

"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху

blog_ava
Тимощук может покинуть Зенит – главный тренер хочет выгнать украинца из своего штаба
19:25
418
Теги
Статьи Трансферы Чемпионата Англии Ферлан Менди Ферлан Менди Анхелиньо Анхелиньо Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Александр Зинченко Александр Зинченко Рафаэл Геррейро Рафаэл Геррейро Трансферы Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
35
мин
Минай
15:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук