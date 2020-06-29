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Манчестер Сіті розпочав перемовини про трансфер Аке, – ЗМІ

29 червня 13:06 - Читать на русском
Манчестер Сіті розпочав перемовини про трансфер Аке, – ЗМІ
Натан Аке / Reuters

Оборонець англійського Борнмута Натан Аке в найближче трансферне вікно може перебратися до Манчестер Сіті.

"Містяни" почали перемовини про перехід нідерландця. Про це повідомляє The Athletic.

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Аке своєю грою у Борнмуті зацікавив Сіті. Штаб Хосепа Гвардіоли перебуває в пошуках сильного центрбека, оскільки готується попрощатися з Отаменді та Стоунзом. Їхня ігрова форма більше не влаштовує іспанського фахівця. Манчестер Сіті в боротьбі за Аке доведеться конкурувати з Челсі – лондонці зацікавлені в поверненні свого вихованця на Стемфорд Брідж.

У нинішньому сезоні Натан Аке провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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