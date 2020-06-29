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Ливерпуль нашел способ снизить цену Кулибали – бывший лидер обороны станет "жертвой"

12:40 - Читати українською
Ливерпуль нашел способ снизить цену Кулибали – бывший лидер обороны станет "жертвой"
Кулибали против Милнера / фото из соцсетей

Английский Ливерпуль не отказался от идеи подписания защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали.

"Красные" готовы обменять на сенегальца своего защитника Деяна Ловрена, утверждает Tuttosport.

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Ливерпуль не готов платить за Кулибали 100 млн евро, требуемые президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис, поэтому начал торги. Мерсисайдцы не окажут преград уходу Ловрена, а взамен хотят получить скидку на Кулибали. Конкуренцию Ливерпулю в борьбе за центрбека Наполи составят манчестерские гранды – Сити и Юнайтед.

К слову, в нынешнем сезоне Деян Ловрен провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Его контракт с Ливерпулем действует до лета 2021-го.

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