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Челси заинтересован в возвращении Аке – он является воспитанником лондонцев

17:21 15 Читати українською
Челси заинтересован в возвращении Аке – он является воспитанником лондонцев
Натан Аке / Reuters

Защитник английского Борнмута Натан Аке может вернуться в родную команду. Лондонский Челси готов усилиться центрбеком сборной Нидерландов.

"Синие" всерьез рассматривают вариант с возвращением 25-летнего исполнителя на Стэмфорд Бридж, сообщает The Guardian.

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В ближайшее трансферное окно Челси сможет снова подписывать новых исполнителей после трансферного бана. Аке рассматривается как вариант усиления линии обороны. Борнмут может вылететь из АПЛ, что заставит "вишенок" продавать лидеров за умеренные суммы. Правда, ранее британские СМИ писали о пункте обратного выкупа центрбека для Челси за 40 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Натан Аке провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. В структуре Челси голландец находился в 2011-2017 гг., но провел за лондонцев всего 17 поединков в различных соревнованиях.

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