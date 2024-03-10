Ливерпуль не смог переиграть Манчестер Сити (1:1) в 28 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Арсенал накануне игры "горожан" и мерсисайдцев возглавили турнирную таблицу. Команду Зинченко устраивала ничья в матче между прямыми конкурентами за титул.

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Манчестер Сити повел в счете благодаря голу Стоунза. Ливерпуль сумел отыграться лишь во втором тайме. Мак Аллистер отличился с пенальти. Команды обменивались опасными моментами, но больше голов в матче зрители не увидели.

Арсенал остался на первой строчке с 64 баллами. Ливерпуль находится на втором месте имея тоже 64 пункта, но отстает от "канониров" по дополнительным показателям. Манчестер Сити замыкает тройку с 63 баллами.